La pm Mantini in audizione alla Camera sui delitti contro l'ambiente

La pm Anna Rita Mantini, procuratrice aggiunta della Repubblica al tribunale di Pescara, verrà audita dalla commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, relativamente al tema dell’applicazione della legge n. 68 del 2015 in materia di delitti contro l’ambiente. L'appuntamento, che verrà trasmesso in diretta webtv, si svolgerà in videoconferenza mercoledì 22 giugno, a partire dalle ore 13.30, nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, a Roma.

Oltre alla pm Mantini, verranno auditi Pasquale Fimiani, avvocato generale della procura generale della Repubblica alla corte di cassazione - rete delle procure generali nella materia ambientale (in presenza), Roberto Rossi, procuratore della Repubblica al tribunale di Bari, Vincenzo Paone, procuratore aggiunto della Repubblica al tribunale di Asti, e Rosalia Affinito, procuratrice della Repubblica al tribunale di Roma.