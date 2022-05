Anna Maria Di Rita nel consiglio dell'Associazione insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana

Anna Maria Di Rita, presidente della sezione di Pescara dell'Ancri (Associazione nazionale insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana), è stata eletta all'interno del consiglio nazionale dell'associazione come referente per la Regione Abruzzo. Nei giorni scorsi, infatti, si è tenuto a Fermo il raduno nazionale, durante il quale è stata stabilita la prestigiosa nomina per l'ufficiale Di Rita.

Aprile è stato un mese molto importante per l'Ancri che, dopo un lungo periodo di distanza e restrizione a causa del Covid-19, ha tenuto l'assemblea nazionale e il raduno nella città marchigiana, a cui hanno partecipato oltre 500 soci provenienti sia da varie parti d’Italia sia dall’estero, per eleggere gli organi statutari e partecipare all'evento. È stato riconfermato come presidente nazionale l'ufficiale Tommaso Bove, che ha ribadito l'importanza dei valori su cui si fonda l'associazione Ancri, ricordando che i suoi soci sono volontari delle istituzioni.

Nel suo discorso, inoltre, il presidente Bove si è rivolto ai giovani dicendo loro di rispettare i valori della Costituzione e di conservare e proteggere uno dei gioielli più preziosi: la libertà. È stata presentata ufficialmente la bandiera dell'Ancri, ideata dallo storico e araldista Michele D’Andrea, socio dell'Ancri nazionale. La bandiera, tra le braccia di una ragazza, ha attraversato la sala accompagnata dall'inno dell'Ancri.

Per l'Ancri di Pescara, oltre alla presidente Di Rita, hanno presenziato il tenente colonnello Antonio Ricordi e i cavalieri Arduino Tucci, Italia Baldonieri, Sestilio Parigi, Anna Febo, Roberto Cavicchia, Anna Rapinatore, Vittoriano Cantera e Maria Pia Bracone. I soci dell'Ancri di Pescara desiderano ringraziare tutti i partecipanti per aver eletto, come consigliere nazionale referente per l'Abruzzo, la presidente Annamaria Di Rita, che definiscono "molto attiva con le istituzioni, nel sociale e tra i giovani". Inoltre i soci rivolgono "tanti auguri di buon lavoro" all'ufficiale Tommaso Bove, presidente Ancri nazionale, e a tutto il suo staff, nonché all'ufficiale presidente Ancri Pescara, Anna Maria Di Rita, "per il suo nuovo incarico di consigliere nazionale e referente della Regione Abruzzo".