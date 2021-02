Anna Di Carlo eletta presidente della Fidas Abruzzo

Anna Di Carlo è stata eletta presidente della Fidas Abruzzo per il quadriennio 2020/2024. Pescarese, ha alle spalle una lunga esperienza nel volontariato: è già presidente di Fidas Pescara ed è stata, nell’agosto del 2012, tra i fondatori della federazione regionale Fidas Abruzzo. Ecco le sue parole:

“È per me motivo di profondo orgoglio rappresentare i donatori di sangue Fidas di tutto l’Abruzzo ma è anche un impegno che mi appresto a portare avanti, in un momento così difficile, con l’energia e la determinazione di sempre e con una squadra di persone molto preparate. Il sistema sangue è una macchina complessa che ha bisogno dell’impegno di molti e si basa sulla forza di migliaia di donatori che non si tirano mai indietro di fronte alle continue necessità”.