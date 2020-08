Animalisti abruzzesi all'attacco della giunta regionale per i biglietti gratis allo zoo: "Siamo sconcertati"

No ai biglietti gratis per gli studenti delle scuole abruzzesi destinati alle visite negli zoo. La critica al provvedimento preso dalla giunta Marsilio arriva dal coordinatore regionale per l'Abruzzo del movimento animalista Guido Mammarella, che esprime tutto il proprio dissenso e sgomento considerando che non c'è nulla di istruttivo nel mostrare animali sottratti al loro habitat naturale, privi di libertà e detenuti con modalità inaccettabili solo per fini commerciali:

Lo Zoo rappresenta un fenomeno totalmente anacronistico, assolutamente contrario ad una nuova coscienza sociale oggi protesa verso una visione più biocentrica del rapporto tra l'uomo ed ogni altra forma vivente. Si pensi piuttosto a sensibilizzare i cittadini ad un maggior rispetto verso le altre specie animali e verso l'ambiente, perché iniziative di questo tipo non recano alcun prestigio e motivo di orgoglio alla nostra regione.

La giunta, secondo Mammarella, dovrebbe invece occuparsi di recepire la richiesta del sindaco Masci per trovare una soluzione sulla questione del canile in via Raiale, chiedendo una modifica delle norme per le distanze minime dal centro abitato, auspicando la stessa sensibilità e rapidità nel prendere le decisioni, utilizzata per i biglietti gratis allo zoo.