Angelo Valori e altri musicisti abruzzesi nel nuovo programma televisivo di Morgan

Sul progetto vige il massimo riserbo, ma qualche informazione finora è trapelata: si sa che le registrazioni sono state effettuate negli studi Rai di Torino e che la trasmissione si chiama "StraMorgan". C'è molta attesa attorno a questa novità, soprattutto perché segnerà il ritorno di Morgan in tv al timone di un programma tutto suo. E a curare la parte musicale sarà il maestro Angelo Valori, che annuncia anche la presenza di "molti abruzzesi" nell’orchestra che accompagnerà l'ex leader dei Bluvertigo.

Non c'è da stupirsi di questa collaborazione perchè, quando Morgan si è esibito un paio d'anni fa al Festival Dannunziano, lo ha fatto proprio insieme alla Medit Orchestra diretta da Valori, e si è trovato talmente bene da averla avuta anche altre volte al suo fianco, fino ad arrivare a questo esordio sul piccolo schermo, per il quale Valori esprime "grande soddisfazione", parlando di "una grande idea e grandissimi artisti". Tra gli autori di "StraMorgan" figurano Pino Strabioli, Ermanno Labianca, Luca Alcini, Roberto Manfredi, Angela Fortunato e Luca Masci.

La presentazione ufficiale si terrà giovedì a Roma. La trasmissione andrà in onda dal 10 al 14 aprile in seconda serata su Rai 2: come si legge in una nota, "saranno quattro puntate dedicate alla musica tra lezioni-show, visite guidate alle canzoni e alle voci che hanno fatto la storia. Grandi ospiti e un’orchestra formata da giovani musicisti si alterneranno tra racconti e note, partiture e parole". E, come detto, non mancherà anche un po' d'Abruzzo.