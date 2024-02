È il pescarese Angelo Di Crescenzo il vincitore della tappa del Festival della Melodia di Pineto

Rispolverando un vecchio successo sanremese di Bobby Solo, “Se piangi, se ridi”, il pescarese Angelo Di Crescenzo ha conquistato per la prima volta il gradino più alto del podio del Festival della Melodia nella tappa svoltasi allo “Zanzibar Cafè” di Pineto. Tappa che ha visto la partecipazione di 14 concorrenti arrivati anche da fuori regione.

A premiare Di Crescenzo con il trofeo “Regal” e gli omaggi della “Casa del corallo, sono stati il polistrumentista Andrea Pelusi e il promotore dell'evento Patrizio Ferretti al termine di uno spettacolo piacevole e divertente anche grazie alla conduzione del poliedrico artista montesilvanese Maurizio Tocco.

Per la migliore interpretazione fari puntati su Simone D'Annibale con “Abbi cura di me” di Simone Cristicchi mentre per le qualità vocali la commissione ha scelto la decana del settore Giuliana Marinelli con “La notte” di Arisa. Per il premio della giuria e per quello della critica la scelta è ricaduta rispettivamente su Janis Scatena con “Perdere l'amore” di Massimo Ranieri, e su Rodica Ariesanu con “Gente come noi” di Ivana Spagna. Ottime anche le esibizioni di Ilaria Ngeliu, Valeria Aceto, Andrea Giordano e Deborah Di Rico.

Non solo musica durante la serata, ma anche risate grazie al barzellettiere Valerio Basilavecchia, premiato in Regione nei giorni scorsi per i 55 anni di onorata carriera. Sul palco è salita anche la vincitrice nazionale del Festival della Melodia Sofia Bevilacqua.

“È stato un piacere ospitare la carovana del Festival della Melodia che resta l'unica kermesse abruzzese patrocinata da Siae Italia – dichiara Ferretti -. Lo spettacolo è stato davvero di qualità con tanta gente al seguito per un evento che sicuramente ripeteremo”.