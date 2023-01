Consegnato ad Angelo D'Intino di Cepagatti il premio "Pizzaiolo dell'anno" 2022

È Antonio D'Intino, titolare della pizzeria "Made in Italy" di Villareia Cepagatti, a ricevere il premio "Pizzaiolo dell'Anno" 2022.

Ad assegnare il riconoscimento è stata un'apposita giuria formata dal gruppo di giornalisti enogastronomici della Fnsi.

Su iniziativa del giornalista Paolo Minnucci, con il patrocinio regionale e nazionale del gruppo giornalistico specializzato, in giuria erano presenti: Donato Fioriti (segretario nazionale aggiunto Unarga-Fnsi), lo chef Santino Strizzi (vice presidente Cuochi D’Abruzzo), Franca Rame (attrice), Annamaria Acunzo (sommelier Fis e dirigente Cipas Aps), Camillo Sborgia (assessore Comune di Cepagatti), Monica Ciuffi (consigliere comunale di Cepagatti), Valerio Basilavecchia (barzellettista), Renato Martelli (barzellettista e dirigente associazione italia/Israele Pescara), la fotografa Vania D’anastasio.

Il Premio è stato assegnato al pizzaiolo Angelo D’intimo, già campione mondiale nel 2019 a Salsomaggiore con la pizza “Made in Italy”. Il presidente di Giuria Donato Fioriti ha sottolineato l’arte culinaria di D’Intino «capace di saper coniugare la tradizione con l’innovazione»; lo chef Strizzi ha chiosato: «Quando non si sentono i grill serali dopo aver degustato una buona pizza, vuol dire che è stata realizzata a regola d’arte e con prodotti genuini di qualità, come nel caso di Angelo D’intino».

Sul binomio pizza- birra o pizza -vino, pareri discordi: a favore del primo i giornalisti Minnucci e Fioriti, a favore del secondo lo chef Strizzi e la sommelier Acunzio.