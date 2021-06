Gli Angeli del Mare garantiranno la sicurezza con le unità cinofile della Sea Rescue Dog

La Federazione Italiana Salvamento Acquatico quest’anno sta impegnando maggiori risorse e strutture per la formazione del personale brevettato

Anche quest’anno la società Angeli del Mare ha intavolato un piano di collaborazione con le unità cinofile della Sea Rescue Dog, che pattuglieranno il litorale abruzzese dal Montesilvano a Vasto. Le 8 unità cinofile sono composte da Daniele Borsini con Osvaldo; Paolo Di Blasio con Winnie; Paolo Zulli con Marley; Roberto D’Angelo con Milla; Alessandro Colazzilli con Muffin; Loris Stella con Rio e Claudio Lemme con Taky. Tutti sono già all’opera a fianco dei soccorritori acquatici dal 1° giugno.

La Federazione Italiana Salvamento Acquatico, informa una nota, quest’anno sta "impegnando maggiori risorse e strutture per la formazione del personale brevettato. I nuovi 40 soccorritori acquatici sono già all’opera sulle spiagge vegliando sulla sicurezza dei turisti accorsi sul litorale abruzzese". La società Angeli del Mare, che ha assoldato i nuovi soccorritori, ringrazia particolarmente "l’associazione Idra Rescue per il training formativo svolto, che ha visto le unità cinofile da salvataggio in acqua della Sea Rescue Dog e i soccorritori acquatici Fisa collaborare nella fase di training uniformando i protocolli operativi".