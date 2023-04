Anche l'Anffas pescarese festeggia i 65 anni dalla nascita dell'associazione che si dedica alle persone con disabilità intellettive [VIDEO]

Anche l'Anffas Pescara ha voluto celebrare con una giornata speciale e ricca di eventi il 65esimo anniversario dalla fondazione dell'associazione nazionale che da anni si occupa delle famiglie di persone con disabilità intellettive o relazionali. Il 28 marzo scorso è stato organizzato un Open Day nella sede di via Bernini dove è stato possibile conoscere tutte le attività, le finalità e gli obiettivi dell'associazione incontrando le persone seguite e le relative famiglie.

Il prossimo anno la sezione pescarese, guidata da Maria Pia Di Sabatino, festeggerà i 30 anni. Per l'Open Day, sono state tantissime le visite ricevute dall'Anffas da parte di amministratori e politici locali, fra cui l'assessore Luigi Albore Mascia, l'assessore Maria Rita Carota e l'assessore Nicoletta Di Nisio oltre al sindaco Carlo Masci che ha commentato:

"Sono passato nella sede dell’Anffas di Pescara, per festeggiare insieme i suoi 65 anni di attività. L’anniversario ha coinciso con la XVI giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo. Un grazie enorme all’Anffas per il ruolo straordinario che svolge quotidianamente, sempre a disposizione di coloro che chiedono una mano tesa per un aiuto. Oggi non sono andato solo come sindaco ma, soprattutto, come cittadino, per ringraziare l'associazione, dal profondo del cuore, per l'impegno costante a favore della nostra comunità. Noi, comeamministrazione, saremo sempre al suo fianco per sostenerla e supportarla in ogni modo e con ogni mezzo possibile. Auguri di cuore e lunga vita all’Anffas"