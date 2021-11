Nuovo album e contratto discografico per il trio pescarese Aneurisma

Nuovo ingresso in roster per la band Alternative Grunge Rock degli Aneurisma. Il trio di Pescara, con all'attivo tre singoli, "Never Say", "Insanity" e "Come Undone", ha pubblicato da poco il nuovo album "Inside My Rage", disponibile in digitale nei principali digital stoes. La band rilascerà a breve anche la copia fisica del disco. "Inside My Rage" nasce dalla rabbia che abbiamo dentro, dalla lotta continua contro i propri demoni, e da tutte quelle emozioni celate all’interno della nostra anima.

Ogni brano affronta una tematica diversa accomunate dallo stesso filo conduttore. Gli Aneurisma sono nati a Pescara nel 2011. La line up è formata da Antonio Orlando – voce e chitarra, Luca Degl’Innocenti – basso e cori, Ettore Saluci – batteria.