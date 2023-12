È la pescarese Aneta la scelta del "Contadino cerca moglie" Roberto [VIDEO]

Alla fine del percorso della nuova edizione del programma televisivo "Il contadino cerca moglie" del canale Nove condotto da Gabriele Corsi, il contadino Roberto ha scelto la 45enne Aneta proveniente da Pescara.

Aneta, originaria della Polonia ma pescarese d'adozione dal 2000 è stata preferita a Francesca.

L'intesa tra Roberto, 45 anni che lavora in provincia di Brescia dove ha una cascina, e Aneta si era notata fin dal loro primo incontro.

Poi in un crescendo di emozioni si è arrivati alla scelta finale nel corso della puntata andata in onda lunedì 18 dicembre. E Roberto ha scelto proprio Aneta che ha accettato con felicità. La registrazione del programma è finita la scorsa primavera e da quel momento l'amore tra i due non è sbocciato ma sono rimasti amici restando in contatto. "È stata un'esperienza bellissima che consiglio a tutti. Non abbiamo seguito copioni come qualcuno insinua, massimo rispetto per chi ha prodotto il programma, non c'è stata alcuna finzione", dice Aneta.

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://nove.tv/programmi-nove/il-contadino-cerca-moglie-tv-streaming