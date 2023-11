Tra le protagoniste del reality tv "Il contadino cerca moglie" anche Aneta da Pescara [VIDEO]

Una donna proveniente da Pescara tra le protagoniste della seconda puntata della nuova edizione del reality "Il contadino cerca moglie" andata in onda sul canale Nove lunedì 6 novembre.

Si tratta di Aneta, una 45enne di origine polacca che vive nel capoluogo adriatico dal 2000.

Insieme ad altre 4 donne è stata tra le pretendenti del contadino Roberto, anch'egli di 45 anni, che vive e lavora in provincia di Brescia.

Al loro primo incontro Aneta, amante degli animali essendo sia pet-sitter e volontaria, oltreché commessa, si è presentata con dei biscotti da lei stessa preparata e un osso per il cane di Roberto, un pastore tedesco femmina di nome Zara. Da subito si è creata una buona intesa tra i due e non a caso Aneta è stata la prima a essere scelta per passare del tempo in fattoria con Roberto. Dopo di lei è stata invitata anche Francesca, una delle altre pretendenti. Mentre la terza scelta Iovana ha preferito abbandonare il programma per le polemiche sorte dopo che lei aveva conosciuto anticipatamente Roberto essendosi recato nella sua azienda per acquistare delle uova. La pescarese Aneta si è distinta maggiormente nei lavori manuali come quello di pulizia del pollaio. Adesso si dovranno attendere le prossime puntate per capire l'evoluzione che ci sarà tra Aneta e Roberto.

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://nove.tv/programmi-nove/il-contadino-cerca-moglie-tv-streaming