Rientrate a Montesilvano le salme di Andrea Silvestrone e dei due figli: fissata la data dei funerali

Rientrate a Montesilvano, dopo il nulla osta del magistrato, le salme di Andrea Silvestrone e dei due figli di 8 e 13 anni morti nel terribile incidente avvenuto sull'autostrada A14 a Grottammare sabato 4 febbraio. A partire dalle 15 di 8 febbraio sarà allestita e aperta al pubblico la camera ardente nella "Dimora del silenzio" di Montesilvano in via Massimo D'Antona con orario dalle 8,30 alle 19,30.

I funerali si terranno domani giovedì 9 febbraio nella chiesa "Visitazione della beata Vergine Maria" in via Carlo Alberto Dalla Chiesa alle ore 11. Sono attese centinaia di persone, anche provenienti da fuori regione, per l'ultimo saluto all'atleta paralimpico ed avvocato deceduto a seguito dello schianto contro un tir in una galleria nel territorio di Grottammare. Intanto l'altro figlio 12enne sopravvissuto all'incidente, resta ricoverato in gravi condizioni dopo aver subito un intervento chirurgico anche se le sue condizioni sarebbero in miglioramento.