Nuovo singolo per Andrea Pimpini, arriva in radio “Vorrei amarti”

In base ai dati Soundreef degli ultimi mesi, le canzoni di Andrea non solo sono state trasmesse in alta rotazione nel territorio italiano, ma anche in Australia

Da oggi, venerdì 7 maggio, è in radio “Vorrei amarti”, il nuovo singolo di Andrea Pimpini estratto da “Vai e non pensare” (OneRPM), l’album di inediti con 12 brani che è stato pubblicato il 5 marzo. “Vorrei amarti rappresenta l’intenzione di amare una persona sopra ogni cosa. Vorrei amarti così come il sole ama la luna, vorrei guardarti così come un fiore guarda il sole… - spiega Andrea - È uno di quei brani che mi piacerebbe cantare dal vivo”.

Il nuovo album di Andrea Pimpini ha superato in poche settimane 10.000 stream. In base ai dati Soundreef degli ultimi mesi, le canzoni di Andrea non solo sono state trasmesse in alta rotazione nel territorio italiano, ma anche in Australia: “Sono successi che riempiono il cuore di gioia. Vai e non pensare è un disco semplice, pieno di messaggi e speranza. Sapere che non solo la gente apprezza l’album, ma anche radio e discografici supportano questo lavoro, è fantastico”, conclude Andrea Pimpini.