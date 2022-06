Andrea Pimpini, in radio e sul web il nuovo singolo “Stella nel cielo”

Il cantautore pescarese Andrea Pimpini pubblica oggi, in radio e sul web, il suo nuovo singolo: “Stella nel cielo”. Il brano è disponibile a questo link.

“Nel 2021 ho scritto questa canzone per ricordare una persona a me cara che da qualche anno è venuta a mancare - spiega Pimpini - La volevo presentare a Sanremo Giovani 2022, poi per ragioni personali ho cambiato idea. Mi avevano anche consigliato di ripensarci e, nel caso, di proporla per il 2023. Ormai l’anno prossimo parto in Erasmus e, poi, mi trasferirò definitivamente all’estero. Lasciarla nel cassetto sarebbe stato un peccato, così ho deciso di pubblicarla molto serenamente. Non ho nessuna aspettativa: è una dedica. Già il fatto di metterla on line mi aiuta molto. Mi piacerebbe anche cantarla dal vivo. Chissà…”.

Solo su Apple Music e Tidal, inoltre, è disponibile il videoclip ufficiale della canzone. Andrea negli ultimi anni è stato protagonista di una classifica su Billboard, mentre durante questo mese è tornato a cantare dal vivo. Il primo concerto dopo la ripartenza live si è tenuto a Pescara: Andrea ha presentato “Era già tutto previsto” e “A mano a mano” di Riccardo Cocciante. I video saranno caricati nelle prossime settimane sul canale YouTube dell'artista. Su Facebook e Instagram saranno pubblicate tutte le novità.