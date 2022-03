Andrea Pimpini rilegge “Shallow”, brano di Lady Gaga e Bradley Cooper

Andrea Pimpini oggi, venerdì 11 marzo, ha pubblicato per Landr, su tutte le piattaforme musicali, la cover di “Shallow”, brano di Lady Gaga e Bradley Cooper vincitore dell'Oscar. “È una canzone stupenda. Lady Gaga e Bradley Cooper l’hanno interpretata in modo magistrale. Non è un caso che "Shallow" abbia vinto l’Oscar – spiega il cantautore pescarese – Pubblicare questa canzone non era in programma. L’anno scorso ho dato alle stampe il mio primo disco di inediti in lingua inglese, attualmente in promozione. Il mio team, comunque, mi ha avvisato che con Landr avevo ancora disponibile la distribuzione di una cover. Così ho pensato subito a "Shallow", uno di quei brani che ho studiato e canto sempre durante le mie esercitazioni”.

Andrea Pimpini ha debuttato nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si è esibito davanti a migliaia di persone. Nel mese di dicembre del 2018 ha pubblicato “Neve bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio Rid 96.8 e accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini sono state condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia. Nel 2021, Billboard ha inserito Pimpini al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila. Il 24 dicembre scorso è uscito il primo disco internazionale dell'artista: “I’ll Stay by the Window”.