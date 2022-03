Andrea Pimpini lancia “Sitting on the clouds” con Romi Gariglio

Andrea Pimpini rilancia uno dei suoi ultimi brani, “Sitting on the Clouds” (ONErpm), e lo fa servendosi di una delle più belle voci emergenti internazionali, la voce della stupenda Romi Gariglio. La canzone è disponibile per il pre-save QUI.

“È la mia canzone preferita. Ha un testo semplice ma profondo – spiega Andrea – "Sitting on the Clouds" riassume ciò che provo durante la vita di tutti i giorni. L’Italia è una nazione bellissima paesaggisticamente parlando ma, purtroppo, molto indietro per quanto riguarda educazione, opportunità e onestà. Dopo gli studi universitari lascerò per sempre l’Italia: ho tante opzioni in America, ma il mio obiettivo principale è andare in Canada. Di questo parlerò in un brano che si intitolerà proprio “Andrea” - svela Pimpini - "Sitting on the Clouds" è una spiegazione al perché ho scelto di andarmene ma, in senso più ampio, è anche una condanna alla società attuale basata troppo sul politically correct. Romi Gariglio dona a questa canzone quella marcia in più che mancava e che solo la sua voce poteva donare. È una ragazza bravissima e bellissima, spero che anche le radio e i giornali riescano a cogliere questo talento”.

Pimpini nel 2017 ha debuttato al Romics davanti a migliaia di spettatori. Nel 2019, insieme alla Greater Fool Media di Roma, il Network degli Influencer, pubblica il suo primo inedito. L’anno seguente, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio Rai 2, Sky Tg24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021 Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche internazionali per ben tre settimane di fila.