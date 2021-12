Andrea Pimpini presenta il nuovo disco, uscirà il 24 dicembre su tutte le piattaforme streaming

Si può dire che Roseto degli Abruzzi sia stato l’unico Comune italiano ad aver accolto per diversi anni consecutivi il cantautore pescarese Andrea Pimpini. L’artista, perciò, ha scelto proprio la cornice di Roseto per presentare dal vivo il suo nuovo disco di inediti, “I’ll Stay by the Window”. L’album verrà pubblicato il prossimo 24 dicembre ed è già disponibile per il pre-save QUI. Parallelamente all’uscita, il 24 dicembre entrerà in rotazione radiofonica “I’ll Stay by the Window”. Il brano sarà accompagnato da un videoclip musicale 6 brani inediti, tutti in lingua inglese, che inaugurano il primo disco di inediti internazionale di Andrea Pimpini.

In merito a ciò, l’artista dice: “È un disco pieno di attualità e sogni. Affronto temi quali l’odio gratuito della gente… Viviamo in una società dove si confonde la libertà di parola con la libertà di ignoranza e di cattiveria. Prima per scrivere e pubblicare, dovevi studiare all’università; oggi, invece, anche l’ignorante patentato si apre un account sui social e inizia a criticare la gente, si improvvisa dottore, musicista, muratore. Non mancano canzoni che parlano di sogni e ambizioni. È un disco che contiene tanto di me”.

Andrea parla anche della decisione di scrivere un disco in inglese con soli 6 brani inediti: “Oggi sui social ha successo non chi ha talento o chi ha studiato e si impegna costantemente. Oggi ha successo solo chi mostra addominali, pettorali, tette e culo. Perciò quando mi fanno notare che ho pochi followers e like sono felice. Sono felice perché so che non mi sono abbassato a quei livelli. Su Instagram ho poche persone che mi supportano, ma sono veramente speciali. Mi augurano sempre il meglio, mi supportano continuamente e io non posso che esserne fiero. Auguro buona vita anche e soprattutto a loro”.

Poi Andrea aggiunge: “6 canzoni sembrano poche ma oggi, con l’avvento di Spotify e questi servizi streaming, ogni venerdì escono centinaia di migliaia di nuovi singoli. Non a caso si parla di New Music Friday. La gente, dunque, è abituata a una costanza di pubblicazione; rilasciare un album con dodici canzoni, al giorno d’oggi, significa buttarle via. Dopo 1 mese, bene che va, la gente si è già dimenticata di quelle canzoni. L’Ep con 6 canzoni, dunque, è una contromisura. Voglio che ogni canzone sia valorizzata al massimo. Ogni canzone diventerà un estratto, quindi entrerà in radio e avrà un proprio videoclip musicale”.

La tracklist completa è la seguente: That Memory, Merciless Killer, Sitting on the Clouds, I’ll Stay by the Window, Ocean Eyes, Good People Die.