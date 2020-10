“Quando cammini per strada”, Andrea Pimpini pubblica il nuovo album

Il cantautore pescarese Andrea Pimpini ha pubblicato oggi il suo nuovo album “Quando cammini per strada” (Level Music/Warner Music Group). L’album è disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digital download. L’album contiene 5 brani inediti:

Quando Cammini Per Strada

Un Sogno Non Svanisce

Amore Ciao

Scusa

Un Lungo Viaggio

Brani caratterizzati da una forte carica pop-rock, dall’inconfondibile voce di Andrea Pimpini e dai testi semplici ma allo stesso tempo profondi:

"Lo definirei il mio disco più bello – spiega Andrea – Spero che la gente lo apprezzi, ci ho lavorato tanto e ho cercato di portare un prodotto migliore rispetto ai miei precedenti lavori in studio".

L’album sarà promosso con due unici eventi in live streaming a pagamento (biglietti disponibili su EventBrite). Andrea Pimpini si esibirà per circa 2 ore di show proponendo tutti i brani contenuti nel nuovo album, “Quando Cammini Per Strada”, le sue canzoni di maggior successo e cover di artisti italiani e stranieri. Queste le prime date dell’Andrea Pimpini – Online Tour 2021: