Andrea Pimpini pubblica l’esibizione live di “Mentre tutto scorre”, hit dei Negramaro

Sono passati 4 mesi dalla fine del tour di Andrea Pimpini per i festival d’Abruzzo. L’artista si è esibito a Fossacesia, Pescara per 3 date e Montesilvano per 2 date. Un tour che ha messo in risalto le doti di interprete e cantautore di Andrea Pimpini. L’artista, inoltre, a Settembre, grazie a TelesiaTv e alla Festa della Musica, è stato trasmesso per un mese con il suo singolo inedito sugli schermi dei principali aeroporti e linee metropolitane d’Italia: Milano, Roma, Brescia e Genova.

Nei giorni scorsi su YouTube è uscito il video live dell’esibizione a Pescara sulle note di “Mentre tutto scorre” dei Negramaro: “Mentre tutto scorre è un brano che, per essere cantato bene, richiede tre polmoni. Ricordo ancora la paura che avevo prima di eseguirlo. Quando sono salito sul palco, però, come sempre, la paura ha lasciato spazio alla libidine”, spiega l'artista.

Sul profilo Instagram di Andrea, infine, è stato condiviso un video reel in cui un fan riprende uno degli schermi appartenenti al circuito TelesiaTv presenti a Roma, mentre viene trasmesso il singolo di Andrea, “Stella nel cielo”. Il video è stato registrato dalla metropolitana vicino al Circo Massimo di Roma.