Andrea Pimpini incontra Kekko ed Enrico Zapparoli dei Modà

È raggiante, il cantautore pescarese Andrea Pimpini, dopo aver incontrato due suoi idoli, ossia Francesco (Kekko) ed Enrico Zapparoli dei Modà: "Ho realizzato uno dei miei sogni più grandi". Queste le sue prime parole. Al Subasio Music Club di Radio Subasio Kekko ed Enrico si sono esibiti davanti a soli 35 fan in presenza per un live acustico molto intimo, e Pimpini è stato tra i "prescelti" per assistere a questo evento esclusivo.

Inoltre ha anche posto una domanda a Kekko ed Enrico: "Se poteste duettare con un artista internazionale, chi scegliereste e quale vostra canzone gli proporreste?", ha chiesto Andrea ai due artisti. La risposta di Kekko è visibile QUI.

"Grazie a Radio Subasio - scrive Pimpini - ho realizzato uno dei miei sogni più grandi: incontrare Francesco (Kekko) Silvestre e il mitico Enrico Zapparoli. Avevo già incontrato gli altri componenti, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani… ma Kekko ed Enrico non potevano mancare all’appello. Vederli cantare a distanza di pochi passi, in un live acustico, è stato veramente emozionante. Hanno riempito San Siro, l’Olimpico di Roma e i palazzetti di tutta Italia, ma stavolta la magia era diversa". Non poteva mancare, a corredo, una foto con i suoi due beniamini.