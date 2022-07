Andrea Pimpini annuncia un nuovo singolo: “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante

Andrea Pimpini annuncia un nuovo singolo: “Era già tutto previsto”. Si tratta di un brano di Riccardo Cocciante. Il cantautore pescarese, venerdì 8 luglio, pubblicherà la sua versione su tutte le piattaforme di streaming musicale. “Questa è una canzone che sento mia; tra tutti i brani che studio è quello maggiormente adatto ad essere pubblicato su internet. Sono soddisfatto del lavoro che è stato fatto e non vedo l’ora di farlo ascoltare a tutti”, dice Andrea.

L’artista è partito in tour per i festival d’Abruzzo: il 4 giugno si è esibito a Pescara; il 21 giugno alla Festa della Musica di Fossacesia; il 2 luglio a Montesilvano e il 23 luglio è atteso ad Atri. “La dimensione live è quella che preferisco. Per il momento, Atri è l’ultima data… Ogni aggiornamento sarà comunicato sulle mie pagine social”, conclude Pimpini.