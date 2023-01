Da Pescara a Vienna: Andrea Pimpini in concerto nella capitale austriaca

Dopo tre settimane al vertice di una classifica di Billboard e numerosi concerti in giro per l'Italia, il cantautore e produttore pescarese Andrea Pimpini annuncia il suo primo concerto a Vienna. Il 27 maggio si esibirà al club Tschocherl della capitale austriaca: "È la prima volta che canto a Vienna... È un sogno che si realizza - spiega Pimpini - L'ho definito "il concerto evento" perché non è un semplice concerto. Sarà un vero e proprio evento, intitolato "I'll Stay by the Window", in cui ci saranno molte sorprese. Ci sto lavorando con il mio team e posso assicurarvi che sarà una delle esperienze più belle".

"I'll Stay by the Window" è anche il nome del nuovo album di Andrea. Durante l'evento, infatti, l'artista presenterà tutte le sue canzoni. Non è esclusa la presenza di cover italiane e inglesi. La scaletta è in continuo aggiornamento: tutte le novità in merito saranno annunciate nei prossimi mesi sui profili social di Andrea. Biglietti a 17 euro in prevendita e a 19 euro al botteghino. I primi 10 acquirenti riceveranno il nuovo album di Andrea, autografato e in omaggio.