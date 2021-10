Andrea Pimpini in concerto per la prima volta a Brescia

Monostante la situazione stia migliorando di giorno in giorno, i concerti non possono ancora ricominciare con le stesse modalità che c'erano nel periodo pre Covid. Ma il cantautore pescarese è ottimista

La musica live ha subito uno stop improvviso a causa dell'emergenza sanitaria e, nonostante la situazione stia migliorando di giorno in giorno, i concerti non possono ancora ricominciare con le stesse modalità che c'erano nel periodo pre Covid. Ad ogni modo, il cantautore pescarese Andrea Pimpini è ottimista e guarda già al futuro, tanto che nel gennaio 2022 si esibirà per la prima volta a Brescia.

L'artista è stato uno degli ultimi a esibirsi a Pescara prima della pandemia. Nonostante avesse cantato nella sua città già nel 2016, la sua prima vera performance è stata quella alla Festa della Musica 2019, tenutasi al Parco dei Gesuiti: in quell'occasione, Andrea ha proposto 3 cover dei Modà ("Se si potesse non morire", "Come un pittore" e "Nuvole di rock"). Una prestazione talmente apprezzata che, sempre lo stesso anno, Andrea ha ricevuto l'opportunità di cantare nuovamente a Pescara, presentando "Vittima" e "Here's to you", celebre brano di Joan Baez ed Ennio Morricone.

Infine, sempre grazie alla buona impressione di queste prime esibizioni, Andrea ha cantato a sorpresa "Una finestra tra le stelle" di Annalisa al Lido Apollo nel 2020. Insomma, Pimpini ha sempre tenuto in considerazione la sua città per il proprio percorso musicale tanto che, pochi mesi fa, ha lasciato un'email (eventi@andreapimpini.com) a disposizione del Comune e degli organizzatori di eventi per ricevere inviti a esibirsi.