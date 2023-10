Il pescarese Andrea Della Cioppa sfila al festival del cinema di Roma per dire basta alle morti sul lavoro

Il pescarese Andrea Della Cioppa, ex concorrente di "Uomini e donne" e "Temptation Island", ha sfilato all'auditorium Parco della Musica, nell'ambito del festival del cinema di Roma, per dire basta alle morti sul lavoro. Della Cioppa, che fa parte dell’agenzia di management The Mac Live di Pescara, è stato scelto come testimonial dell'evento insieme a Nicole Di Mario. L'iniziativa è stata organizzata dall'onlus “Un genitore per Amico” e dall'associazione culturale “Take the flight”.

Erano presenti numerosi vip, tra cui gli attori Vincenzo Della Corte, Alessio Chiodini, Valerio Rota Vega, Simona Di Sarno, Salvatore Mazza e Maria Luce Pittalis, il regista Igor Maltagliati, le registe e sceneggiatrici Lea e Vera Borniotto e la produttrice Monica Bartolucci. Prima della sfilata, invece, è stata premiata come buon esempio per i giovani l'attrice Maria Chiara Augenti.

Negli ultimi 10 anni si sono registrati 8.000 morti sul posto di lavoro, che nel solo 2022 hanno superato le 1.000 unità, ed è tragica l'incidenza sui giovani. Uno dei problemi che affligge il nostro paese dal punto di vista lavorativo è quello degli incidenti, purtroppo ancora troppo spesso mortali. L’Inail, l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, ha confermato che a fine ottobre sono stati 209 gli infortuni sul lavoro con esito mortale su un totale di ben 595.569 denunce, con un aumento percentuale del 32,2%.

Sempre l'Inail, nel 2021 ha dichiarato morte sul lavoro 1.221 persone. Nel 2020 gli infortuni con esito mortale sono stati 1.270, il 16,6% in più dell'anno precedente. Secondo questi numeri in Italia ogni giorno ci sono 3,47 morti sul proprio posto di lavoro. Tra gli infortuni sul lavoro il 18,6% sono avvenuti fuori dall'azienda, nel tragitto di andata o ritorno a casa. Le morti del 2019 sono state 1.156 con un calo dell'8,5% rispetto a quelli dell'anno precedente. Bisogna insomma fare qualcosa e provare necessariamente a invertire la tendenza.