Dopo "Uomini e donne" il pescarese Andrea Della Cioppa è uno dei tentatori di Temptation Island

C'è anche Andrea Della Cioppa (il papà Mario è l'attuale prefetto di Chieti) tra i 14 tentatori della nuova edizione di Temptation Island programma estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia in onda da lunedì 26 giugno.

Come ricorda Today, Andrea ha 30 anni ed è laureato in Scienze Motorie.

Come lavoro svolge quelli di chinesiologo e personal trainer.

Inoltre sta aprendo un centro medico col fratello. Anche lui, come Daniele, è un volto noto della tv: è stato un corteggiatore di Uomini e Donne. Andrea Della Cioppa ha corteggiato Veronica Rimondi, ma non fu scelto. Insieme a 14 tentatori e altrettante tentatrici proverà a mettere in difficoltà le 14 coppie che hanno deciso di partecipare al programma.