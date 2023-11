Salvò due bagnanti, lo spoltorese Andrea De Berardinis premiato dalla sindaca Trulli

Lo scorso luglio non aveva esitato a tuffarsi in mare, nel tratto di spiaggia ‘Casa Mataloni’ a Roseto degli Abruzzi, traendo in salvo due bagnanti che erano rimasti bloccati sugli scogli a causa dei marosi e della forte corrente. Questa mattina, per premiarlo di un gesto così nobile e coraggioso, gli è stata consegnata una targa. Lui è il 23enne spoltorese Andrea De Berardinis, che proprio a Roseto lavora come nocchiere di porto della guardia costiera: il giovane ha ricevuto il meritato riconoscimento dal sindaco Chiara Trulli, insieme all’assessore Stefano Burrani e al consigliere Agustin Karaci, durante una breve cerimonia che si è svolta in Comune.

“Quella mattina abbiamo ricevuto una chiamata dalla Asl di Teramo per questo soccorso”, ha raccontato Andrea, “e, arrivati sul posto, le difficoltà per far arrivare un mezzo nautico o aereo in breve tempo sono apparse subito evidenti, visti il forte vento e il moto ondoso. La necessità era di agire nel più breve tempo possibile e vista la situazione mi sono buttato in acqua, coadiuvato dal mio collega Fabrizio Fiorà che ha coordinato l’operazione. Non è stato facile, ma il nostro lavoro è soprattutto questo e alla fine sono contento di questa esperienza e soprattutto del modo in cui si è conclusa”.

La sindaca Trulli ha commentato con queste parole: “Siamo particolarmente fieri e orgogliosi di questo nostro giovane e brillante concittadino, che si è reso protagonista di un gesto eroico e ha reso lustro a tutta la città di Spoltore grazie a questo salvataggio. Da parte di tutta l’amministrazione comunale rivolgiamo ad Andrea il più grande augurio di una carriera ricca di soddisfazioni”.