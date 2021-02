Andrea Bocelli si complimenta per il Carnevale virtuale di "Carnevalando 2021". Il celebre tenore, assieme alla moglie Veronica Berti, ha inviato una lettera all’ideatore, Giuseppe Reschini, sottolineando quanto sia concorde con lo spirito dell’iniziativa:

“L’ironia e il sorriso sono strumenti meravigliosi per poter superare anche i momenti più difficili. In tal senso Carnevalando 2021, il primo carnevale virtuale, ha le potenzialità per essere un provvisorio ma utile antidoto alle privazioni dettate dall’emergenza sanitaria”.