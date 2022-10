Anche due cuoche professioniste abruzzesi in finale per il concorso “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”

La sfida finale il 24 ottobre nell'università dei sapori di Perugia, con le ricette preparate in diretta davanti alla giuria nazionale presieduta da Giorgio Donegani tecnologo alimentare ed esperto di nutrizione e composta da Alessandra Baruzzi cuoca e coordinatrice nazionale Lady Chef; Massimiliano Catizzone giudice internazionale di cucina, Albarosa Zoffoli giudice internazionale di cucina, Gianna Fanfano portavoce Ladychef e commissario di cucina ed Antonietta Mazzeo giornalista di settore ed assaggiatrice.

Gli elaborati, sono stati sottoposti al vaglio di una giuria di esperti multidisciplinare che ha esaminato le ricette assegnando un punteggio basato sulla valutazione di una serie di parametri come l’attenzione prestata al profilo sensoriale dell’olio prescelto e alla valorizzazione dei prodotti locali, la cura nella scelta degli ingredienti utilizzati, l’aspetto estetico, desumibile dalla foto del piatto, la salubrità e il profilo nutrizionale della ricetta e infine l’originalità, unitamente alla capacità di innovare, cioè aggiungere vero valore alla creazione.

Quattro le categorie in gara nelle quali le due cuoche abruzzesi si sono espresse con i loro piatti: antipasti e altre preparazioni (finger food, contorni, torte salate, tramezzini, cocktail), primi piatti, secondi piatti e dolci, utilizzando gli oli eevo finalisti d’Abruzzo, al concorso nazionale Ercole Olivario 2022 che premia le eccellenze certificate nel settore dell'olio in Italia.

Anche due cuoche professioniste abruzzesi , Giovanna De Vincentis e Emma Santina Barone, parteciperano alle finali della seconda edizione di “Extra Cuoca - Il talento delle donne per l’olio extra vergine”, il concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste, promosso dal Comitato di coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’Associazione nazionale donne dell’olio, in collaborazione con Lady Chef, sezione femminile della “Federazione Italiana Cuochi”

