Circonvallazione, chiude la galleria San Giovanni in direzione sud: l'Anas riapre il cantiere

Resterà chiusa dal 19 settembre al 30 settembre in direzione Francavilla al Mare la galleria “San Giovanni” lungo la circonvallazione tra Pescara e Montesilvano (statale 714 “tangenziale Pescara”).

Al fine di evitare la chiusura totale di quello che costituisce un punto nevralgico della statale, durante le lavorazioni, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione nord per permettere lo svolgimento degli interventi in carreggiata sud in totale sicurezza.

Dal primo ottobre la chiusura sarà solo in orario notturno e cioè dalle 21 alle 6. Lo fa sapere l'Anas. Ripartono dunque i lavori di manutenzione interrotti a dicembre scorso. Lavori, sottolinea l'Azienda, necessari per l’implementazione del confort e della sicurezza stradale della rete. In entrambe le direzioni di marcia sarà interdetto il transito ai mezzi superiori alle 7.5 tonnellate dalle ore 6 alle ore 22.

Un cantiere che va avanti da oltre un anno quello aperto sulla tangenziale e che si sarebbe dovuto concludere a ottobre 2021 con i lavori prorogati già una prima volta e una previsione di ultimazione al 15 dicembre 2021. Ritardi su cui si era espresso criticamente anche il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis.

La data di conclusione dei lavori, si spera definitiva, è prevista entro il prossimo 14 ottobre.