L'Anas lancia anche in Abruzzo il piano #bastabuche per il ripristino del manto stradale

Tre bandi di gara da 5 milioni di euro sono disponibili per la nostra regione nell'ambito del piano nazionale dell'Anas per il rifacimento del manto stradale nelle arterie di competenza

L'Anas ha pubblicato per l'Abruzzo tre bandi di gara da 5 milioni di euro ciascuno, della durata quadriennale, nell'ambito del progetto #bastabuche per il ripristino del manto stradale sulle arterie di competenza. Si tratta di lavori di manutenzione programmata su strade e autostrade, disponibili sul portale dell'Anas per un investimento complessivo nel nostro Paese di 380 milioni. L'obiettivo è rendere le strade più sicure per automobilisti e mezzi pesanti.

Le imprese interessante dovranno far pervenire le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, sul portale acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it entro le 12 del 27 luglio.