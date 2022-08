Arriva la comunicazione dell'Arta: "La zona di mare antistante via Leopardi è balneabile"

L’Arta, con una nota diramata oggi, comunica che le analisi eseguite sui campioni prelevati nella zona di mare antistante via Leopardi non hanno evidenziato il superamento dei valori previsti dalla legge. Pertanto l'acqua è balneabile. Sabato scorso i tecnici del distretto di Pescara, a seguito di alcune segnalazioni giunte anche tramite i canali social, hanno eseguito prelievi di acqua per il campionamento sulla sponda sud del fiume.

Ieri gli stessi tecnici dell’agenzia hanno anticipato le analisi di routine sul tratto di mare a ridosso della foce del fiume Pescara per verificarne la balneabilità, effettuando prelievi per il campionamento nella zona di via Leopardi e a cento metri in direzione sud del molo del porto turistico.

In questo caso, oltre alle analisi batteriologiche tese a rilevare tracce di escherichia coli ed enterococchi intestinali, sono state effettuate anche indagini per rilevare l’eventuale presenza di idrocarburi riversati in mare dal fiume. Fortunatamente l’interessamento del tratto di porto canale e la quantità degli inquinanti non hanno pregiudicato la qualità del mare e quindi delle acque di balneazione.