Soccorsi, lungo la riviera arriva l'ambulanza del mare [FOTO]

Lungo la riviera di Pescara arriva l’ambulanza del mare.

Il progetto di istituzione di un presidio di primo intervento sanitario sulla fascia litoranea della provincia di Pescara con ambulanza è stato presentato nella mattinata di oggi, mercoledì 15 giugno.

Sarà curato dalla "Life Pescara Odv" e patrocinato dalla società cooperativa Balnearia Servizi.

Proprio nella sede di quest'ultima è avvenuta la presentazione questa mattina, mercoledì 15 giugno. Presenti l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, il direttore sanitario della Asl, Antonio Caponetti, il direttore facente funzioni dell’unità operativa complessa del 118, Vincenzino Lupi, il coordinatore

infermieristico del 118, Enrico Di Sigismondo, l’assessore alla Sanità del Comune di Montesilvano, Francesco Di Pasquale, il sindaco di Città Sant’Angelo, Matteo Perazzetti, il capo sezione operativa della capitaneria di porto - guardia costiera, Giuseppe Saverio Zaccaro e il delegato della legione carabinieri Abruzzo e Molise, Armando Pecorario.

«Grazie all’attenzione, alla sensibilità e alla lungimiranza dei nostri imprenditori balneari associati e alla collaborazione con la “Life Pescara”, organizzazione di servizi socio-sanitari», dice Riccardo Padovano, presidente di Balnearia Servizi, «saremo in grado di integrare la rete provinciale del 118 con un ulteriore mezzo di soccorso, l’ambulanza del mare, con un equipaggio pronto a intervenire, sempre su attivazione del 118, in via prioritaria sulla fascia litoranea, ma in situazioni di particolare criticità anche sull’intero territorio provinciale.Il servizio sarà attivo da sabato 18 giugno a domenica 21 agosto, nei fine settimana, dalle ore 10 alle 18 e il mezzo di soccorso sarà ubicato nel “Lido del Carabiniere” sul lungomare nord di Pescara. A tal proposito, un doveroso e sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione e ospitalità, va al comando legione carabinieri Abruzzo e Molise. Questo progetto consentirà di ottimizzare i tempi di risposta supportando il 118 e tutte le associazioni convenzionate, in un periodo particolare dell’anno, dove le richieste di intervento aumentano in maniera considerevole. Credo fermamente nell’imprescindibilità di questo servizio di soccorso che sicuramente sarà apprezzato dalla collettività».

Questo quanto aggiunge Gianluca D'Andrea, presidente della “Life Pescara Odv”: «Un progetto, quello dell’ambulanza del mare, che abbiamo immediatamente condiviso, soprattutto conoscendo i numeri del nostro territorio nel periodo estivo. Un territorio costiero di circa 13 km, che partendo da Pescara si estende a Montesilvano e Città Sant’Angelo, dove alla popolazione locale si va ad aggiungere un afflusso turistico considerevole. Proprio per questi motivi, alle postazioni 118 territoriali esistenti, si va ad inserire un ulteriore mezzo di soccorso, che sarà attivato nei fine settimana dei mesi estivi: un’ambulanza di ultima generazione che la nostra associazione metterà a disposizione della collettività. L’equipaggio sarà composto alternativamente o da personale infermieristico o da personale

soccorritore, la cui attivazione è di esclusiva competenza della Centrale Operativa 118 di Pescara. Un mezzo di soccorso che garantirà una risposta tempestiva e professionale per il territorio, di assoluta importanza per quei tipi di intervento cosiddetti “tempo-dipendenti” dove il fattore tempo può fare la differenza per il buon esito degli stessi. Da parte della mia organizzazione di volontariato faccio i complimenti alla Balnearia Servizi e a Riccardo Padovano per l’iniziativa e la sensibilità dimostrata nell’attuazione di questo progetto e ringrazio di cuore il comando legione carabinieri Abruzzo e Molise che ci darà la possibilità di sostare, nel loro Lido di Pescara, in una posizione assolutamente centrale sul tratto costiero di competenza, garantendo una risposta immediata».