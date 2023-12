Ambiente spa aderisce a Junker, l'app per smartphone che ti aiuta a fare la raccolta differenziata

Novità importante per i cittadini di Pescara e per quelli di Bolognano, Carpineto della Nora, Città Sant’Angelo, Picciano, Serramonacesca, Tocco da Casauria e Vicoli. Ambiente spa ha aderito all'app per smartphone e tablet Junker, un vero e proprio assistente digitale per eseguire in modo corretto la raccolta differenziata. L'app è scaricabile gratuitamente dagli store Apple, Google e Huawei o nella versione web.

In caso di dubbi, basta inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app - grazie alla geolocalizzazione - è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza. Se tuttavia dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l’utente può scattargli una foto, trasmetterla all’app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.

All'interno saranno presenti anche i calendari aggiornati dei ritiri per i vari comuni, con la possibilità di attivare le notifiche, che ogni sera ricordino la raccolta del giorno dopo. E ancora quiz per imparare sì a differenziare, ma anche a ridurre i propri rifiuti, mappe di tutti i punti di raccolta, delle riciclerie e informazioni sulle buone pratiche di economia circolare presenti sul territorio, nonché sul ritiro “ingombranti”.

Ricardo Chiavaroli, presidente di Ambiente spa:

“La scelta dell’app Junker è innanzitutto l’ennesimo segnale concreto di attenzione ai cittadini e alla loro preziosa collaborazione; ma si tratta anche di una delle tappe avviate dalla nostra azienda pubblica verso una strategia innovativa che mira a rendere il servizio di igiene, pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti sempre più efficace e tecnologicamente avanzato, in un contesto di salvaguardia ambientale, di supporto alle attività dei nostri operatori e di corretta gestione e risparmio del denaro dei contribuenti. In tal modo – conclude il Presidente Chiavaroli - grazie anche alla tecnologia, è più facile rendere la sostenibilità una sana abitudine quotidiana”.

Noemi De Santis responsabile comunicazione di Junker app:

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei cittadini di Pescara e provincia uno strumento evoluto e collaborativo come Junker, che dà senso e realizzazione al patto tra amministrazione, gestore dei rifiuti e cittadini, per un fine comune di alto valore non solo ambientale, ma anche economico”.