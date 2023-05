Ambiente Spa incontra le associazioni di categoria in vista dell'estensione della raccolta porta a porta in centro e a Porta Nuova

Primo incontro il 3 maggio alle 15 nella sala consiliare del comune di Pescara con le associazioni di categoria pescaresi per l'iniziativa 'La Porta per l'Ambiente' organizzata da Ambiente Spa e dall'amministrazione comunale per illustrare i dettagli dell'estensione della raccolta rifiuti porta a porta in centro e a Porta Nuova. Lo ha fatto sapere l'avvocato Valeria Toppetti, consigliere delegato di Ambiente Spa, che mercoledì terrà l'incontro promosso anche con il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'assessore all'ambiente Isabella Del Trecco.

L'obiettivo è iniziare a informare su questo importante passo che viene portato avanti per arrivare ad avere il porta a porta in tutta la città;

“In vista dell'estensione della raccolta porta a porta dei rifiuti nelle zone di Pescara Porta Nuova e di Pescara centro il sindaco, l'assessore e la società Ambiente Spa hanno invitato Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Ascom, le rappresentanze Mercatali Anva Casartigiani, Sib e Fiba associazioni balneatori, Uppi, Federalberghi e tutte le altre associazioni di commercianti e affini a un incontro per l'informazione e il dialogo sulla grande novità in arrivo in tutta la città. All'incontro saranno presenti il ??presidente di Ambiente Spa Massimo Galasso, il direttore Massimo Del Bianco e i dirigenti degli uffici tecnici e operativi per esporre nel dettaglio il progetto, denominato 'La Porta per l'Ambiente', e rispondere alle domande. Sappiamo che la raccolta differenziata dei rifiuti è una scelta necessaria per l'attuazione dell'economia circolare e per il compimento della transizione ecologica ed energetica, una scelta che permette di valorizzare il rifiuto che diviene una risorsa e di ridurre gli abbandoni dei rifiuti indifferenziati nelle strade con la conseguenza del miglioramento sostanziale dell'igiene urbana e della qualità di vita di tutti i cittadini. Il piano di raccolta differenziata dei rifiuti nella zona centrale della città, lato nord (Pescara Centro) e lato sud (Pescara Porta Nuova) è stato il frutto di un grande lavoro da parte del sindaco Carlo Masci e dell'Assessore Isabella Del Trecco con la società Ambiente Spa non soltanto nella persona dei vertici del consiglio di amministrazione, ma anche attraverso l'incontro personale,