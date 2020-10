Gli ambientalisti dicono no all'alta velocità ferroviaria fra Pescara e Roma: "Vogliono bucare il monte Morrone"

No al progetto di Rfi per l'alta velocità ferroviaria fra Pescara e Roma, che prevede di bucare il Monte Morrone a monte delle sorgenti del Giardino che alimentano l'acqua di Pescara e Chieti. La critica arriva dagli ambientalisti del Forum H2O che contestano l'idea di scavare una galleria di 13 km bucando il monte Morrone nel pieno del Parco della Majella, a monte delle sorgenti che con 1.100 litri al secondo riforniscono di acqua potabile molti comuni della val Pescara, Chieti e Pescara compresi

In piena epoca di cambiamenti climatici, con l'acqua già ora razionata in decine di comuni della val Pescara, con il caso del Gran Sasso che da decenni è fonte di enormi problemi, prima con l'abbassamento di 600 metri della falda all'epoca della realizzazione delle gallerie e, fino a oggi, per la coesistenza di infrastrutture e opere di captazione idrica, evidentemente i progettisti non sono in grado di prendere atto di una cosa semplice: la Natura non può essere violentata altrimenti ne paghiamo le conseguenze.