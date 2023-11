Su Amazon la miniserie “Emozioni Italiane - Il mio dolce preferito”, una produzione tutta pescarese

La Regione Abruzzo partecipa al progetto “Emozioni Italiane - Il mio dolce preferito”, una miniserie televisiva che andrà in onda prossimamente su Amazon Prime Video e nel corso della quale 6 personaggi famosi si metteranno alla prova preparando il loro dolce preferito insieme al maestro Federico Anzellotti, pasticciere pescarese considerato tra i migliori al mondo. Domani a Roma è prevista la presentazione.

La miniserie, che avrà tra i protagonisti le attrici Martina Stella, Anna Safroncik e Milena Miconi, gli attori Luca Capuano e Dario Bandiera e il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, sarà ambientata all’interno di una cucina/laboratorio e verrà interamente girata a Pescara, nella pasticceria ‘Emozioni Italiane’ del maestro Anzellotti. La regia è affidata a Christian Marazziti e Riccardo Recchia.

Il format, ispirato a “Dinner Club” di Carlo Cracco, non trasformerà il programma in una gara tra i protagonisti: questi, infatti, in un clima empatico e di allegria, si cimenteranno con l’aiuto del maestro Anzelotti nella preparazione di un dolce e ognuno di loro sarà protagonista di due episodi.

Nel corso delle puntate saranno anche messe in risalto materie prime della regione oltre a particolari dolci abruzzesi, e i video verranno utilizzati, con il patrocinio del ministero degli affari esteri, come materiale promozionale dalle ambasciate italiane all’estero durante la settimana della cucina italiana nel mondo e durante altre manifestazioni.

Il progetto “Emozioni Italiane - Il mio dolce preferito” rientra nella più ampia mission dell’assessorato all'agricoltura, tramite il braccio operativo di Arap, per la commercializzazione e internazionalizzazione dell’agrifood sostenibile abruzzese, anche attraverso l’interazione tra eccellenze gastronomiche e iniziative di intrattenimento e di spettacolo, specialmente cinematografico.

Portare l'Abruzzo verso il grande pubblico, e portarlo alla conquista dei mercati mondiali, è un punto cardine della missione di Arap, obiettivo che sta perseguendo anche attraverso il format che vede l’inserimento di cene, degustazioni ed eventi all’interno dei cartelloni di importanti festival cinematografici, tra cui il Festival del Cinema italo-spagnolo a Palma di Maiorca, in Spagna, a giugno scorso, e all’Italian Serbian Film Festival a Belgrado, in Serbia, a settembre.

“Questa serie tv è senza dubbio un’importante occasione per la promozione del territorio abruzzese, anche in ambito turistico, ma soprattutto è un ulteriore passo avanti nella creazione del ‘Brand Abruzzo’, progetto a cui stiamo lavorando da circa un anno con molta determinazione”, dice il vice governatore Emanuele Imprudente.