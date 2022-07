Alzheimer, a Pescara ne soffrono 3mila persone: con l'Aua per loro c'è stata una giornata speciale

Una giornata di confronto, ma anche di attività per condividere monenti di riflessione. E' quella che persone affette da demenza e i loro parenti hanno vissuto al Porto Turistico di Pescara grazie all'associazione Aua (Alzheimer uniti Abruzzo). Con loro medici, psicologi e anche artisti di "Amica ceramica".

Solo a Pescara, fa sapere il presidente dell'associazione Carlo D'Angelo, sono 3mila le persone affette da questa patologia e conviverci non è semplice. Per questo la giornata ha rappresentato un momento importante fatto anche di amicizia e spensieratezza dove, dopo aver gustato un buon gelato, le persone affette da demenza hanno realizzato manufatti in ceramica con l'aiuto di tutti i presenti.