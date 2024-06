A Spoltore gli alunni vincitori del premio Ginevra Cappelli [FOTO]

Consegnati i premi e i riconoscimenti ai vincitori del premio Ginevra Cappelli a Spoltore.

Una grande festa in ricordo di Ginevra Cappelli nella scuola primaria di Santa Teresa.

C'erano sua madre Alice Cantera, la preside Nicoletta Paolini, il sindaco Chiara Trulli e una nutrita delegazione di amministratori comunali (Francesca Sborgia, Nada Di Giandomenico, Angela Scurti, Marzia Damiani, Alberto Bartoli), la garante per l'infanzia Simona Novacco e la psicologa Lisa Bellaspiga.

«Questo», ha ricordato Paolini, «era il modo di fare scuola che piaceva a Ginevra, lavori di gruppo e creatività». In concorso poesie, testi, cartelloni dedicati alla salvaguardia ambientale. «È bello vedere la scuola piena di ragazzi e delle loro famiglie», ha detto l'assessore all'Istruzione Sborgia, «il tema "Nessuno è troppo piccolo per salvare il mondo" contiene una grande verità. Perché ognuno può fare la propria parte e bisogna iniziare da bambini».

«È bello vedere in questi lavori la forza e l'energia di Ginevra», ha sottolineato il sindaco Trulli, «sono momenti come questo che rendono speciale la nostra comunità». Commossa, ma con il sorriso, Alice ha ringraziato l'amministrazione comunale e le insegnanti. E in particolare la preside che ha subito sposato l'idea di questo concorso. «Anche se solo alcuni di voi saranno premiati, siete tutti vincitori», ha poi aggiunto rivolta ai bambini, «ogni lavoro è stato realizzato con grande cura».

L'elenco di tutti gli alunni e delle classi premiate

PREMI SPECIALI

Martina e Caterina Cavicchia

VB e VC di Santa Teresa

Elena Di Nicolantonio

Rebecca De Cristofaro

LAVORI INDIVIDUALI INFANZIA

3° Classificato

Anna Cesaretti

2° Classificato

Giulia Scurti

1° Classificato

Beatrice Basilisco

SCUOLA DELL'INFANZIA

3° Classificato

SEZ A Santa Teresa

SEZ B Spoltore

SEZ C Spoltore

2° Classificato

SEZ B Santa Teresa

SEZ E Santa Teresa

1° Classificato

SEZ E Spoltore

LAVORI INDIVIDUALI PRIMARIA

2° Classificato

Samuele Scurti

1° Classificato

Alice Di Luca

SCUOLA PRIMARIA

3° Classificato

IVB Santa Teresa

2° Classificato

IA Spoltore

IB Spoltore

1° Classificato

IIA Santa Teresa

VA Santa Teresa