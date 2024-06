Premiati a Spoltore i vincitori del concorso letterario per 100 anni di Italo Calvino [FOTO]

Ultimo giorno di scuola in compagnia dell'immaginario di Italo Calvino per gli alunni della scuola primaria di Villa Raspa (classi III A, III B, III C) e della media "Dante Alighieri" (classi III A, III B, III C).

Nella sala consiliare c'è stata infatti nella mattinata di giovedì 6 giugno la premiazione del concorso letterario, nato dalla collaborazione con la Pro Loco Terra dei 5 Borghi e l'Istituto Comprensivo di Spoltore, che ha sottolineato il centenario dalla nascita dello scrittore ligure.

I premiati

Per la scuola media ha vinto Ludovica Novelli della 2D, per le elementari di Villa Raspa il gruppo formato da Federico Spina, Diego Tatone, Alessandro Aguzzoni della 3A. Per loro un buono acquisto in libreria. C'è stata poi una menzione speciale per il migliore elaborato grafico a Gioele Zoppo, Francesco Stella, Niccolò Di Carlo e Federica Anna Scurti della 3B di Villa Raspa.