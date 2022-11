I piccoli alunni di Spoltore tornano vanno a scuola a "Pedibus": tre i percorsi del servizio riattivati

Dopo il lungo stop determinato dalla pandemia a Spoltore è ripartito il Pedibus, il modo ecologico e divertente per i bambini di raggiungere la scuola. C'è anche una novità: ad accompagnarli saranno quest'anno anche i percettori del reddito di cittadinanza.

L'attivazione interessa gli alunni della Scuola Primaria e prevede in forma sperimentale tre linee Pedibus. La “Linea 1” per la scuola primaria di Spoltore (centro urbano) con partenza dal municipio ino all'istituto di scuola primaria, e ritorno con punto di raccolta all'interno del cancello adiacente il marciapiede; la “Linea 2” per la scuola primaria di Santa Teresa con partenza dal parcheggio di via Saline e ritorno con punto di raccolta all'interno del cancello del plesso scolastico e la “Linea 3” per la scuola primaria di Villa Raspa con partenza dal parcheggio di via Milano e ritorno con punto di raccolta sempre all'interno del cortile scolastico.

“Il Pedibus – spiega l'assessore all'istruzione Francesca Sborgia - è sia un progetto educativo, sia una maniera pratica di limitare la sosta selvaggia delle auto, lo smog, e i pericoli per i pedoni che devono raggiungere la scuola”. Lungo via di Marzio, aggiunge ad esempio, non ci sono sufficienti posti auto nelle vicinanze della scuola, con molti genitori che lasciano l'automobile sopra il marciapiede nei pochi minuti necessari per accompagnare i bambini. “Grazie al Pedibus, invece, i genitori possono lasciare la macchina nei parcheggi che circondano il municipio e in ogni caso, anche la semplice fermata necessaria a lasciar scendere gli alunni è agevole, perché c'è più spazio per le auto ed è possibile effettuarla in totale sicurezza”, conclude Sborgia sottolineando che simile è il discorso per le altre due linee (la due e la tre) dato che “in via Bari e Piazza Di Resta gli spazi sono maggiori, ma in ogni caso il Pedibus aiuta la viabilità”

“La ripartenza del Pedibus – dichiara il sindaco Chiara Trulli -ci permette di ridurre il congestionamento sia veicolare sia pedonale, ed è un servizio in più per le famiglie che hanno la possibilità di affidare i loro figli agli addetti invece di accompagnarli personalmente fino all'ingresso dell'edificio scolastico. In una vita quotidiana ormai caratterizzata dalla sedentarietà, poi, è salutare per i bambini andare a scuola a piedi e ne sono sempre entusiasti”.

Tra le caratteristiche specificate nella delibera di giunta per il Pedibus, oltre al coinvolgimento di chi ha il reddito di cittadinanza, è prevista la collaborazione alle istituzioni scolastiche di Spoltore al fine di permettere l'entrata e l'uscita degli alunni iscritti al servizio "Pedibus", come avviene già con gli utenti del trasporto scolastico oltra alla predisposizione di apposita segnaletica nei nuovi punti di sosta e percorsi; la pettorina ad alta visibilità per gli accompagnatori del gruppo.

Non è escluso che nuove linee di questo particolare trasporto a impatto zero siano attivate.