Gli alunni di Simone Pavone (scuola "Rodari") creano un'orchestra digitale

La scuola d'estate sembrava un'utopia, invece a Montesilvano e a Cappelle sul Tavo è divenuta realtà e ha dato risultati più che soddisfacenti. Gli alunni dell'Istituto comprensivo Rodari infatti hanno avuto l'opportunità di seguire un laboratorio musicale molto particolare diretto dal musicista montesilvanese Simone Pavone. Il corso è stato attivato con fondi europei nell'ambito del progetto per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione degli studenti, ha avuto durata di circa 40 giorni ed è stato diviso in due moduli, uno nella scuola Saline di Montesilvano e un altro nella scuola primaria di Cappelle sul Tavo.

"I ragazzi - spiega Pavone - hanno avuto modo di conoscere concretamente gli strumenti principali così come di conoscere alcune regole principali della musica ma soprattutto hanno avuto l'opportunità di lavorare in digitale su tablet e telefonini acquisendo un'ottima su alcune app didattiche prettamente musicali. Hanno creato una vera e propria orchestra digitale divisa in sezioni, alcuni hanno suonato la batteria altri la tastiera altri ancora la chitarra elettrica ed altri ancora strumentazione da dj. Tutto questo sui supporti digitali. Non è mancata la parte vocale con l'esecizione on coro di vari brani pop rock. Inoltre la loro creatività è stata il centro del progetto, hanno creato dei brani su un App di scrittura musicale a cui hanno dato poi il titolo".

E ancora: "Tutti i timori riguardanti l'eventuale poca frequentazione dovuta al periodo estivo o al poco entusiasmo sono stati fugati da subito ed i ragazzi hanno mostrato un entusiasmo incredibile. Devo ringraziare In primis il dirigente Adriano Forcella che ha voluto fortemente l'attuazione di questo laboratorio, le tutor la maestra Antonella d'Anteo per Saline e la maestra Cristina Amoroso per Cappelle, i collaboratori scolastici, i genitori e soprattutto i ragazzi che hanno dimostrato di essere capaci di realizzare progetti da molti creduti impossibili". Ogni alunno riceverà un attestato che gli verrà consegnato nei prossimi giorni.