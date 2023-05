Gli alunni delle primarie di Penne a lezione di legalità nella caserma dei carabinieri di Penne

Una giornata speciale per gli alunni delle scuole primarie Paratore e Giardini di Penne che hanno avuto l'opportunità di visitare la caserma dei carabinieri della compagnia di Penne, di essere protagonisti delle attività istituzionali e di toccare con mano i mezzi in dotazione e le sofisticate strumentazioni utilizzate per i rilievi scientifici.

Ovviamente ad attrarre particolarmente la loro attenzione è stato Bagheera, uno dei cani del nucleo cinofili dei carabinieri di Chieti che ha dato dimostrazione delle sue grandi capacità investigative grazie al suo fiuto. I ragazzi, accompagnati dalle insegnanti con la collaborazione dell’Associazione nazionale carabinieri di Penne, hanno mostrato tutto il loro interesse, ponendo moltissime domande su tutte le caratteristiche del servizio d’istituto, sull’arruolamento nell’arma e sui vari aspetti della vita di caserma. “Avvicinare i giovani alle istituzioni è una priorità dell’arma – si legge nella nota diffusa dai carabinieri -:l’obiettivo è quello di formare le generazioni future al rispetto della legalità ed alla consapevolezza di potere fare sempre affidamento su chi è al servizio della collettività”