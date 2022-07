La 5E ragioneria del Manthonè a cena... dopo 50 anni [FOTO]

Grazie ad Antonio, Luciano e Marco che hanno curato la faticosa e complessa attività di “rintraccio” degli ex alunni, i vecchi compagni di scuola della 5E ragioneria dell’istituto Manthonè di Pescara si sono ritrovati insieme dopo cinquant’anni dalla fine di quell'esperienza scolastica in un locale sulla riviera pescarese per una cena conviviale.

Molti anni sono passati e, per la verità, la classe aveva già effettuato nel corso di questi anni tre “reunion” con altrettanti convivi: nel 1985, nel 2002 e nel 2017. Quest’anno c'erano quasi tutti e, dagli 88 anni del più anziano, hanno commentato la foto del 1972 che li immortalava prima dei tanto temuti esami di stato.

Uno scatto d'epoca (che pubblichiamo qui sotto) in cui ci sono, da sinistra verso destra, Rita Della Torre, Laura Civitarese, Dante Baldassare, Vincenza Patricelli, Luciano Sulli, Patrizia Benedetti, Antonio Giansante, la professoressa Irene Civitarese, Muni Cytron, Fausta Del Prete, Ivano Di Marco, Emilia Fosco, Silvia Fratalocchi, Giovanna Flaminio, Anna Surricchio, Antonio Trento, Vittorio Di Giovanni e Mirella D'Albenzio.