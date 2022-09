Alluvione Marche, attivata la macchina della solidarietà: a Senigallia 65 volontari della protezione civile abruzzese [VIDEO]

La disponibilità l'aveva annunciata ieri il presidente della Regione Marco Marsilio e questa mattina la macchina della solidarietà abruzzese si è messa in moto. Sono partiti i primi 65 volontari della protezione civile: direzione Senigallia per supportare le popolazioni colpite dal drammatico alluvione che ha seminato morte e terrore e per aiutare con mezzi ed attrezzature, nelle operazioni di rimozione di acqua, fango e detriti.

“L'intervento si articolerà in più giorni - riferisce Mauro Casinghini, direttore dell'agenzia regionale di protezione civile - e il nostro volontariato proveniente da tutta la regione Abruzzo si alternerà sul posto per garantire una qualificata e solidale operatività al fianco della popolazione colpita”.

Dieci i morti fino ad ora accertati e tre i dispersi.