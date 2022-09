Marche devastate dal maltempo, Marsilio: "Cordoglio per le vittime, la nostra protezione a civile pronta a partire"

“A nome personale, della giunta che presiedo e dell’intera comunità abruzzese, esprimo il cordoglio per le vittime e la vicinanza al presidente Acquaroli e alla popolazione marchigiana che in queste ore è stata colpita da una forte ondata di maltempo. Come regione Abruzzo abbiamo comunicato di mettere a disposizione le forze della nostra protezione civile in caso di bisogno”.

Con queste parole il presidente della Regione Marco Marsilio offre il sostegno alla regione Marche colpita da una devastante alluvione che nell'Anconetano si è tradotta in una vera apocalisse, come si legge su AnconaToday. Pesantissimo il bilancio: sette morti e diversi dispersi tra cui, riferisce Riccardo Paqualini, sindaco di Barbara all'Agenzia Ansa, una mamma con la figlia di 8 anni. Diversi i fiumi straripati che hanno gettato nel caos l'intero territorio.

Un'ondata di maltempo che, secondo quanto dichiarato dall'assessore regionale alla protezione civile Stafano Arguzzi all'Ansa “non era prevista a questi livelli, non avevamo livelli di allarme”. Sul posto si è recato il capo della protezione civile Fabrizio Curcio.