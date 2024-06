Fino al 2027 nessun aggiornamento Istat per i contratti di locazione a canone concordato dell'Istat

Per i contratti di locazione a canone concordato dell’Ater Pescara nessun aggiornamento Istat fino al 2027 su tutto il territorio provinciale.

L’Ater Pescara infatti, con verbale di deliberazione del consiglio di amministrazione numero 15 del 17 maggio, ha indicato nel documento che i nuovi aggiornamenti Istat sui canoni concordati verranno applicati nel 2027 in base alla scadenza del singolo contratto.

«Una decisione», si legge in una nota dell'organizzazione sindacale, «che è frutto anche dell’Impegno del Sunia Pescara che in occasione di incontri formali e informali nel recente passato, oltre a esporre problemi relativi alle manutenzioni degli edifici di edilizia popolare ha proposto il non aggiornamento Istat per i canoni di locazione a canone concordato per non penalizzare ulteriormente i redditi dei cittadini sui quali incidono molto i costi dell’abitare».

La decisione presa dall’Ater varrà per tutti i contratti di locazione a canone concordato di tutto il territorio provinciale e anche per le nuove assegnazioni.

«La decisione dell'Ater di Pescara», afferma Giuseppe Oleandro, segretario generale Sunia Abruzzo e Molise, «tiene conto finalmente delle preoccupazioni che il Sunia, unitamente agli altri sindacati degli inquilini, ha manifestato all'Ater e alla giunta regionale. Com'è noto con la ripresa dell'inflazione, l'adeguamento Istat dei canoni di affitto degli alloggi Ater a canone concordato, ha determinato aumenti superiori ai 500 euro annui. Tali aumenti hanno esposto molti inquilini al rischio di morosità. Per questo come Sunia riteniamo la scelta dell'Ater di Pescara una scelta di buon senso e lungimirante che ci auguriamo possa essere replicata su tutto il territorio regionale».