Anche gli allievi agenti della polizia di Pescara donano il sangue

Anche la scuola per il controllo del territorio di Pescara aderisce alla Maratona del Donatore, giunta alla settima edizione, con DonatoriNati che scenderà in campo insieme agli allievi agenti del 223° corso in tutta Italia. Nella nostra città la donazione di sangue da parte dei giovani allievi agenti avverrà nella mattinata di martedì 10 ottobre, all’interno della scuola di polizia.

Coinvolti anche gli allievi agenti della scuola Pol.G.a.i. di Brescia, del centro addestramento e istruzione di Abbasanta, delle scuole alalievi agenti di Alessandria, Campobasso, Peschiera del Garda, Piacenza Trieste e Vibo Valentia.

Soddisfatto il presidente nazionale di DonatoriNati, Claudio Saltari: “Nessuno può dirsi troppo povero per poter donare il sangue e nessuno può dirsi troppo ricco da non averne bisogno. Donare il sangue significa prendere a cuore l’esistenza di persone messe alla prova dalla vita, la Polizia di Stato è da sempre sensibile a questo tema e mette a disposizione le Sue energie migliori”.

Gianluca Cioè, coordinatore della Maratona del Donatore, sottolinea invece la preziosa collaborazione dell’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato grazie al quale si è oltrepassato il traguardo dei 3000 donatori dalla prima edizione: “Esserci Sempre è uno stile di vita, donare il sangue un gesto di solidarietà sempre più frequente nella quotidianità, ed è questo il nostro messaggio ed il nostro obiettivo”.