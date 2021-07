Rischio incendio alto domenica 1° agosto, è allerta nel Pescarese

Dalle prime ore di domenica 1° agosto, e per le successive 18-24 ore, sono attesi venti da forti a burrasca sui settori appenninici dell'Abruzzo. Anche per questo, è previsto un rischio incendio alto per il Pescarese.

Lo comunica il Centro Funzionale d’Abruzzo, facendo sapere che è stato emesso, dal dipartimento della protezione civile nazionale, l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per tutta la giornata di domani.