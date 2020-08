Nuova allerta meteo per Pescara e l'Abruzzo, ecco quando

Nuova allerta meteo per Pescara e l'Abruzzo. Maltempo in arrivo sulla nostra città e sulla nostra regione. Come informa, infatti, il centro funzionale d'Abruzzo, è stato emesso dal dipartimento della protezione civile un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Qui di seguito il testo integrale dell'allerta: “Dal tardo pomeriggio di oggi, 4 agosto, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.